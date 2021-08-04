Черный кот Васька напугал бурого медведя. Видео

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Бесстрашный кот Василий, встретив в лесу медведя, не испугался, а стал отстаивать свою территорию и показал, кто хозяин.

Очевидцы и по совместительству владельцы кота стали свидетелями забавной сценки: на лесной опушке встретились кот и бурый медведь. Увидеть такую реакцию от домашнего питомца никто не ожидал: кто встал на дыбы и начала шипеть на медведя, который, испугавшись, даже отпрыгнул. Кот не двигался с места, не уступая огромному противнику ни сантиметра. Видеозапись опубликовали в Сети.

На просьбы хозяйки отойти от медведя, кот никак не реагировал и стоял как вкопанный в течение всей встречи с медведем.

— Все, Василий, ты попал на первую полосу. Самый большой кусок мяса — твой, — говорит оператор.

Удивительно, что очевидцы, вслед за котом, тоже проявили смелость и не ретировались из леса, увидев медведя.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся центр, в котором можно взять кошку домой из приюта. Предварительно можно познакомиться с животным, поиграть с ним, а затем принимать решение о том, чтобы забрать питомца домой.