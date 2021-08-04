Крупная плантация марихуаны найдена на поле возле подмосковного Чехова

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деревня плешкино Карта всех событий

На поле размером в 10 соток подмосковные полицейские нашли более 200 кустов дикорастущей конопли. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», найденный растительный наркотик скосили спецтехникой и сожгли. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 4 августа, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Видео: Пресс-служба МВД / Московская область

— Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Чехов в ходе рейда обнаружен участок, расположенный вблизи деревни Плешкино, площадью более 10 соток, с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений являются наркотическим средством — марихуаной, — рассказала она

Петрова отметила, что вес скошенных кустов каннабиса составил около 30 килограммов. Весь наркотик сожгли.

В июле она сообщала о плантации марихуаны, найденной на месте бывшего питомника в Подмосковье. Правоохранители изъяли 23 горшка с растениями, а также 1,5 тысячи засушенных кустов общим весом около 10 килограммов. Задержаны трое человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».