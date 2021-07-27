Плантацию марихуаны обнаружили в помещении бывшего питомника в Подмосковье

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Полиция обнаружила плантацию марихуаны в Подмосковье. По подозрению в производстве запрещенных веществ задержаны 48-летний местный житель и двое его подельников. Об этом во вторник, 27 июля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, для изготовления наркотического вещества злоумышленники арендовали помещение бывшего питомника в деревне Лыткино (городской округ Солнечногорск — прим. «ВМ»). В нем они обустроили теплицы с вентиляцией и температурными датчиками, в которых выращивали и сушили марихуану.

Видео: МВД России по МО

— В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 23 горшка с растениями, а также 1,5 тысячи засушенных кустов общим весом около 10 килограммов. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной, — заключила Татьяна Петрова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В этом месяце подмосковные полицейские задержали 41-летнего мужчину, который выращивал коноплю в подвале жилого дома в Протвине.