Сантехник выращивал коноплю в подвале жилого дома в подмосковном Протвине

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Подмосковные полицейские задержали 41-летнего мужчину, который выращивал коноплю в подвале жилого дома в Протвине. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, мужчина, работающий сантехником, арендовал подвальное помещение в многоквартирном доме на улице Академика Сахарова, который он обслуживал. В нем злоумышленник организовал лабораторию по производству марихуаны. Сантехник разместил там специальные лампы освещения, горшки с растением и прочий инвентарь.

Видео: МВД России по МО

Через некоторое время о существовании незаконного предприятия стало известно полиции. Мужчину задержали, а из лаборатории изъяли 46 горшков с растением и пакеты с сыпучим веществом.

— По результатам химического исследования установлено, что изъятые растения являются коноплей, а вещество в пакете — наркотическим средством (марихуаной) общей массой около 200 граммов, — заключила Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

Похожий случай задержания произошел в Подмосковье 14 июля. Тогда правоохранители задержали в лесном массиве на окраине Кубинки москвича с четырьмя килограммами наркотиков.