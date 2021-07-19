Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сантехник выращивал коноплю в подвале жилого дома в подмосковном Протвине

Илья Ашуров

Происшествия
Сантехник выращивал коноплю в подвале жилого дома в подмосковном Протвине
Фото: Pixabay

Подмосковные полицейские задержали 41-летнего мужчину, который выращивал коноплю в подвале жилого дома в Протвине. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, мужчина, работающий сантехником, арендовал подвальное помещение в многоквартирном доме на улице Академика Сахарова, который он обслуживал. В нем злоумышленник организовал лабораторию по производству марихуаны. Сантехник разместил там специальные лампы освещения, горшки с растением и прочий инвентарь.

Видео: МВД России по МО

Через некоторое время о существовании незаконного предприятия стало известно полиции. Мужчину задержали, а из лаборатории изъяли 46 горшков с растением и пакеты с сыпучим веществом.

— По результатам химического исследования установлено, что изъятые растения являются коноплей, а вещество в пакете — наркотическим средством (марихуаной) общей массой около 200 граммов, — заключила Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

Похожий случай задержания произошел в Подмосковье 14 июля. Тогда правоохранители задержали в лесном массиве на окраине Кубинки москвича с четырьмя килограммами наркотиков.

Читайте также:
марихуананаркотикПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Все мнения
О проекте