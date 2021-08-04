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«Не надо ждать»: эксперт объяснил, как повысить шансы на спасение пропавших детей

Елена Фролова

Общество
«Не надо ждать»: эксперт объяснил, как повысить шансы на спасение пропавших детей
Фото: Pixabay

Чтобы увеличить шансы на спасение пропавшего ребенка, родителям важно своевременно обратиться за помощью в полицию. Как подчеркнул руководитель Ассоциации волонтерских организаций «Поиск пропавших детей», член Консультативного совета Следственного комитета РФ Дмитрий Второв, не нужно выжидать какой-либо определенный срок. При этом он посоветовал соблюдать придельную внимательность не только в отношении собственных, но и чужих детей.

Эксперт прокомментировал похищение 12-летнего ребенка, которое произошло 31 июля в Алтайском крае. Девочка отправилась покататься на велосипеде и не вернулась. В ее поисках принимали свыше 200 человек. Ночью 2 августа она вернулась домой и рассказала, что ее удерживал в подвале неизвестный мужчина.

Специалист подчеркнул, что пока трудно дать однозначный ответ, почему преступник отпустил девочку. Он предположил, что в данной ситуации могли сыграть свою роль масштабы поиска.

— При этом большое освещение какого-либо преступления может сыграть и в обратную сторону, так как речь идет о человек с неуравновешенной психикой. В тех случаях, когда нужно скрыть следы преступления, некоторые могут пойти на убийство, — объяснил Дмитрий Второв.

По его словам, такое встречается у людей, которые уже переходили не раз эту черту, то есть совершали похищения или насилия над несовершеннолетними, а также доводили преступление до более тяжких последствий. Специалист также дал несколько советов, которые могут увеличить шансы на спасение ребенка в таких ситуаций.

— Лучше всего сразу обращаться за помощью к правоохранительным органам. В этих ситуациях любое промедление стоит жизни пропавшего. Чем раньше будут приняты меры, тем больше шансов на спасение, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что важно проявлять внимание с детям, даже чужим. Он объяснил, что не стоит проходить мимо, если на улице какой-либо ребенок нуждается в помощи, нужно обращать внимание на странность в поведении взрослых, не бояться вмешиваться в подобные ситуации и сообщать о своих подозрениях полицейским, отмечает ФАН.

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