Выставка «Поэт с историей» откроется в Музее Марины Цветаевой

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дом-музей Марины Цветаевой представляет выставку «Поэт с историей», приуроченную к 135-летию Николая Гумилева.

Цветаева и Гумилев не были знакомы лично. Однако, Гумилев был одним из рецензентов первых сборников Цветаевой: «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь». Кроем того, Гумилев был любимым поэтом Константина Родзевича и Николая Гронского, с которыми судьба свела Цветаеву в эмиграции. Смерть Гумилева поэтесса восприняла как огромную потерю для русской культуры.

Выставка поделена на пять разделов, которые представляют этапы становления Гумилева как поэта. Экспозиция отражает сложные взаимоотношения Гумилева с современной ему литературной богемой, повествует о его борьбе за женское сердце, за любовь, раскрывает Гумилева как путешественника и воина. Заключительный раздел выставки посвящен посмертной судьбе поэта.

Посетители увидят предметы из фондов Дома-музея, документы из Российского государственного архива литературы и искусства, реликвии из собрания частных коллекционеров.

Выставка открыта с 17 августа по 10 октября, сообщается на сайте музея.