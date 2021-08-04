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Эксперты оценили признание Еврокомиссией сертификатов о вакцинации в Сан-Марино

Елена Фролова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Эксперты оценили признание Еврокомиссией сертификатов о вакцинации в Сан-Марино
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал ситуацию с признанием Еврокомиссией сертификатов о вакцинации в Сан-Марино, где был использован российский препарат «Спутник V».

— Решения о том, что ковид-сертификаты, которые были выданы в Ватикане и Сан-Марино, эквиваленты европейскому цифровому ковид-сертификату, были утверждены 2 августа, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Это означает, что владельцы данных документов смогут применять их наравне с теми, кто обладает сертификатами ЕС. Как подчеркнул Владимир Брутер, данное признание ни для российской вакцины в частности, ни для России в целом ничего не означает. По его мнению, данное решение стало вынужденным для Еврокомиссии.

— Вероятно, что оно было принято от безысходности. То есть нельзя не признать страну, где все граждане привились. Это факт. Иначе может случиться внутренний конфликт с Сан-Марино, к чему никто не был готов, — считает эксперт.

Владимир Брутер также добавил, что послабление относительно российского «Спутника V» оказалось возможным еще и потому, что вопрос с выбором вакцины уже не остро стоит, как это было в начале прививочной кампании, отмечает «Москва 24».

В свою очередь врач Екатерина Соловьева уверена в том, что Евросоюз признает эффективность российского препарата, но никогда не скажет об этом открыто.

— Выходит, что они признают действенность нашей вакцины. Если раньше велись разговоры о том, что в ЕС опасаются за здоровье граждан, и привитых не признанным препаратом не будут пускать в Европу, то теперь они фактически подтвердили свою уверенность в работе российской прививки, — подчеркнула Соловьева.

Она также отметила, что в Сан-Марино практически все граждане получили прививку «Спутник V». Врач также добавила, что официальное непризнание Еврокомиссией российской вакцины, которое длилось до этого момента, является исключительно политическим вопросом, передает «Экономика сегодня».

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