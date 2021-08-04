Диетолог объяснила, кому вредно пить сок и смузи из арбуза

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Людям с повышенным уровнем сахара в крови нежелательно вводить в рацион сок и смузи из арбуза. Гораздо полезнее употреблять сезонную ягоду в нарезанном виде. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Щетинина.

По словам специалиста, гликемический индекс (способность изменять уровень сахара в крови) у соков и смузи выше, чем тот же показатель у необработанного продукта.

— Я приветствую потребление арбуза не в форме сока, а в нарезанном виде. Чем меньше измельчен продукт, тем больше его гликемический индекс. Этот совет, конечно, актуален для людей с повышенным сахаром в крови. Им стоит потреблять не более 300 граммов арбуза в день, — заметила Щетинина.

По словам диетолога, углеводы, полученные в результате потребления арбузного сока, всасываются в кровь гораздо быстрее, чем в случае традиционного способа трапезы.

Людям, вес которых находится в норме, также не стоит злоупотреблять с количеством съеденного арбуза, напомнила диетолог. Она посоветовала ограничиться 400 граммами арбуза в день. Оптимально разделить это количество на две порции, считает собеседница «ВМ».

— Важно помнить, что каждые 150 граммов арбуза — это три чайные ложки сахара. В течение дня здоровому человеку допустимо съедать пять–шесть таких ложек, — рассказала Щетинина.

В начале августа в Москве открылись 250 бахчевых развалов. По информации департамента торговли и услуг, один килограмм арбуза обойдется жителям столицы в 35–45 рублей, а один килограмм дыни — в 70–80 рублей.