Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог объяснила, кому вредно пить сок и смузи из арбуза

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог объяснила, кому вредно пить сок и смузи из арбуза
Фото: Pixabay

Людям с повышенным уровнем сахара в крови нежелательно вводить в рацион сок и смузи из арбуза. Гораздо полезнее употреблять сезонную ягоду в нарезанном виде. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Щетинина.

По словам специалиста, гликемический индекс (способность изменять уровень сахара в крови) у соков и смузи выше, чем тот же показатель у необработанного продукта.

— Я приветствую потребление арбуза не в форме сока, а в нарезанном виде. Чем меньше измельчен продукт, тем больше его гликемический индекс. Этот совет, конечно, актуален для людей с повышенным сахаром в крови. Им стоит потреблять не более 300 граммов арбуза в день, — заметила Щетинина.

По словам диетолога, углеводы, полученные в результате потребления арбузного сока, всасываются в кровь гораздо быстрее, чем в случае традиционного способа трапезы.

Людям, вес которых находится в норме, также не стоит злоупотреблять с количеством съеденного арбуза, напомнила диетолог. Она посоветовала ограничиться 400 граммами арбуза в день. Оптимально разделить это количество на две порции, считает собеседница «ВМ».

— Важно помнить, что каждые 150 граммов арбуза — это три чайные ложки сахара. В течение дня здоровому человеку допустимо съедать пять–шесть таких ложек, — рассказала Щетинина.

В начале августа в Москве открылись 250 бахчевых развалов. По информации департамента торговли и услуг, один килограмм арбуза обойдется жителям столицы в 35–45 рублей, а один килограмм дыни — в 70–80 рублей.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»арбуздиетолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте