Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителей столицы пригласили принять участие в гастропроекте «Лето в городе»

Анастасия Колоскова

Город
Жителей столицы пригласили принять участие в гастропроекте «Лето в городе»
Фото: mos.ru

С 5 по 8 августа в Москве будут работать гастрономические площадки в рамках проекта «Лето в городе». В центре столицы шедевры кулинарного искусства разных стран можно будет попробовать на Тверской площади и площади Революции. Остальные 16 площадок будут организованы в других районах города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гости мероприятия узнают о кулинарных традициях различных российских регионов, а также Англии, Испании, Бельгии и Турции. Свое меню предложат более 50 предприятий торговли и общественного питания. На площадках можно будет попробовать необычные десерты по старинным рецептам, а также специальные блюда ресторанов.

7 и 8 августа с 14:00 до 16:00 на бульваре в 16-м микрорайоне района Крюково москвичи и гости столицы смогут попробовать приготовленную на гриле тыкву с сырокопченым беконом. 7 августа с 15:00 до 18:00 на Коптевском бульваре повара представят на суд гостей перепелку на березовых углях с соусом из вишни. На Площади Революции можно будет отведать жареную дыню в беконе.

В этот же день с 15:00 до 17:00 на улице Матвеевской, владение 2, можно увидеть как готовится плов с фруктами, в который добавят яблоки, курагу, изюм, чернослив и барбарис, а также яблочный сок и орехи с медом.

Читайте также:
Москвапроект
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте