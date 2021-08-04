Жителей столицы пригласили принять участие в гастропроекте «Лето в городе»

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С 5 по 8 августа в Москве будут работать гастрономические площадки в рамках проекта «Лето в городе». В центре столицы шедевры кулинарного искусства разных стран можно будет попробовать на Тверской площади и площади Революции. Остальные 16 площадок будут организованы в других районах города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гости мероприятия узнают о кулинарных традициях различных российских регионов, а также Англии, Испании, Бельгии и Турции. Свое меню предложат более 50 предприятий торговли и общественного питания. На площадках можно будет попробовать необычные десерты по старинным рецептам, а также специальные блюда ресторанов.

7 и 8 августа с 14:00 до 16:00 на бульваре в 16-м микрорайоне района Крюково москвичи и гости столицы смогут попробовать приготовленную на гриле тыкву с сырокопченым беконом. 7 августа с 15:00 до 18:00 на Коптевском бульваре повара представят на суд гостей перепелку на березовых углях с соусом из вишни. На Площади Революции можно будет отведать жареную дыню в беконе.

В этот же день с 15:00 до 17:00 на улице Матвеевской, владение 2, можно увидеть как готовится плов с фруктами, в который добавят яблоки, курагу, изюм, чернослив и барбарис, а также яблочный сок и орехи с медом.