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Андрей Бочкарев: Запуск десяти станций БКЛ метро ожидается в этом году

Анастасия Колоскова

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Андрей Бочкарев: Запуск десяти станций БКЛ метро ожидается в этом году
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена единовременно запустят в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала этого года уже введено 4,6 километра линий метро и две станции БКЛ — «Народное Ополчение» и «Мневники». Кроме того, введено электродепо «Сокол», — рассказал он.

Андрей Бочкарев отметил, что до конца года планируется единовременный запуск еще десяти станций.

— До конца года мы откроем еще девять новых станций БКЛ и станцию «Каховская» после реконструкции, которая также войдет в состав новой кольцевой линии. Работы на всех станциях находятся в завершающей стадии: продолжаются отделочные работы на станциях, тестирование инженерных систем, работы по благоустройству вокруг станций, — добавил глава Строительного комплекса.

По его словам, в ближайшие два года планируется построить 58 километров линий, 24 станции и три электродепо.

Андрей Бочкарев сообщил в рамках X Московского урбанистического форума, что формирование единого транспортного каркаса Москвы, который включает в себя метро, железные дороги и магистрали, планируется завершить до 2024 года.

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