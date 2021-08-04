Названы страны, в которые россияне могут поехать на отдых без вакцинации и ПЦР-теста

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Россияне смогут поехать на отдых не только на отечественные курорты, но и в несколько стран. Пока российские вакцины еще не одобрили в странах Европы, процесс попадания в них неудобен, но есть государства, в которых можно отдохнуть без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, сообщают туроператоры.

— Среди популярных направлений отдыха, где никаких документов, кроме паспорта, авиабилета и ваучера на отель туристам не понадобится, есть как зарубежные, так и внутрироссийские направления, — рассказали в пресс-службе TUI Россия.

К таким странам относятся Абхазия и Албания. Туда доступны прямые перелеты из России.

В Албании, например, отдых обойдется от 43 тысяч рублей на человека.

С Черногорией и Доминиканой нет прямого авиасообщения, но там тоже не нужен тест или сертификат.

— К странам, в которых на сегодняшний день не требуется предъявление ПЦР-тестов, относятся также Мексика и Египет, — сообщает пресс-служба Anex Tour.

Правда, отдых обойдется там дороже. Отмечается, что для недельного отдыха в Мексике необходимо более 160 тысяч рублей. А в Египте за ту же четырехзвездочную гостиницу придется отдать 107 тысяч рублей.

Поездка в Калининград, для сравнения, на тех же условиях обойдется почти вдвое дешевле — в 58,4 тысячи рублей, передает РИА Новости.

В июле корреспондент «ВМ» составил список стран на данную тему, где перечислил плюсы и минусы поездки в них. Он рекомендует еще и Северную Македонию. Более того, с ней у России еще есть и прямое авиасообщение.