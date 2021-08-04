Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы страны, в которые россияне могут поехать на отдых без вакцинации и ПЦР-теста

Михаил Алимов

Общество
Названы страны, в которые россияне могут поехать на отдых без вакцинации и ПЦР-теста
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россияне смогут поехать на отдых не только на отечественные курорты, но и в несколько стран. Пока российские вакцины еще не одобрили в странах Европы, процесс попадания в них неудобен, но есть государства, в которых можно отдохнуть без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, сообщают туроператоры.

— Среди популярных направлений отдыха, где никаких документов, кроме паспорта, авиабилета и ваучера на отель туристам не понадобится, есть как зарубежные, так и внутрироссийские направления, — рассказали в пресс-службе TUI Россия.

К таким странам относятся Абхазия и Албания. Туда доступны прямые перелеты из России.

В Албании, например, отдых обойдется от 43 тысяч рублей на человека.

С Черногорией и Доминиканой нет прямого авиасообщения, но там тоже не нужен тест или сертификат.

— К странам, в которых на сегодняшний день не требуется предъявление ПЦР-тестов, относятся также Мексика и Египет, — сообщает пресс-служба Anex Tour.

Правда, отдых обойдется там дороже. Отмечается, что для недельного отдыха в Мексике необходимо более 160 тысяч рублей. А в Египте за ту же четырехзвездочную гостиницу придется отдать 107 тысяч рублей.

Поездка в Калининград, для сравнения, на тех же условиях обойдется почти вдвое дешевле — в 58,4 тысячи рублей, передает РИА Новости.

В июле корреспондент «ВМ» составил список стран на данную тему, где перечислил плюсы и минусы поездки в них. Он рекомендует еще и Северную Македонию. Более того, с ней у России еще есть и прямое авиасообщение.

Читайте также:
Россиявакцинациятуризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте