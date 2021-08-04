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Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото в дуэтах на Олимпиаде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото в дуэтах на Олимпиаде
Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали первыми в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио. В дуэтах они показали произвольную программу «Пауки». Это 14 золотая медаль для отечественных спортсменов на турнире.

Таким образом Ромашина стала самой титулованной в синхронном плавании спортсменкой. Теперь она шестикратная олимпийская чемпионка, а Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко, имеющие по пять титулов, уже закончили свои спортивные карьеры.

Предыдущую золотую медаль для сборной на Играх завоевал российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев. Он стал чемпионом в весовой категории до 97 килограммов.

Россия остается на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 53 награды — 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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