Психотерапевт рассказал, как правильно выбрать время для отпуска

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Предпочтения человека играют большую роль в выборе времени для отпуска. Это могут быть пассивный отдых или физическая активность. Подробно об этом рассказал врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

— Когда человек старается побольше двигаться и получить запас энергии от общения и гармонии с природой, то ему рекомендуется уезжать на отдых ближе к осени,— пояснил эксперт.

Так, по его мнению, удастся не подвергать себя экстремально жаркой температуре и постоянно путешествовать, посещать новые места и получать положительные эмоции. В свою очередь, тем, кто не представляет отдыха без лежания на пляже и шведского стола в санаториях, психотерапевт рекомендовал отдыхать во время летнего сезона.

Файнзильберг также добавил, что лучше всего по возможности разделять отпускные дни. Это означает, что одну часть отпуска можно взять в конце лета, а другую — осенью или зимой, если человек предпочитает активный отдых, отмечает «Радио 1».