Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психотерапевт рассказал, как правильно выбрать время для отпуска

Елена Фролова

Общество
Психотерапевт рассказал, как правильно выбрать время для отпуска
Фото: Pexels

Предпочтения человека играют большую роль в выборе времени для отпуска. Это могут быть пассивный отдых или физическая активность. Подробно об этом рассказал врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

— Когда человек старается побольше двигаться и получить запас энергии от общения и гармонии с природой, то ему рекомендуется уезжать на отдых ближе к осени,— пояснил эксперт.

Так, по его мнению, удастся не подвергать себя экстремально жаркой температуре и постоянно путешествовать, посещать новые места и получать положительные эмоции. В свою очередь, тем, кто не представляет отдыха без лежания на пляже и шведского стола в санаториях, психотерапевт рекомендовал отдыхать во время летнего сезона.

Файнзильберг также добавил, что лучше всего по возможности разделять отпускные дни. Это означает, что одну часть отпуска можно взять в конце лета, а другую — осенью или зимой, если человек предпочитает активный отдых, отмечает «Радио 1».

Читайте также:
психотерапевтотдыхотпуск
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте