Сергей Левкин анонсировал начало переезда по программе реновации на западе Москвы

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Жители домов на Кастанаевской улице и Олеко Дундича на западе Москвы начинают переезд по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Смотровые ордера получили жители пятиэтажных домов на Кастанаевской улице №№ 40, корпус 1 и корпус 2 и Олеко Дундича, дом 45 корпуса 1 и 2, а также дом №47. Всего новые квартиры будут предложены почти 300 семьям, — рассказал Сергей Левкин.

Глава департамента напомнил, что жители заселяются в новостройку, расположенную по адресу: Кастанаевская улица, дом 44А, корпус 2, корпус 3.

Он добавил, что расселяемые пятиэтажки и новостройка находятся в шаговой доступности друг от друга, поэтому жителям не придется менять привычный уклад жизни.

В районе Фили-Давыдково (ЗАО) в рамках программы реновации планируется расселение 119 жилых домов площадью 348,3 тысячи квадратных метров, в которых проживает 21,5 тысячи жителей.

— В рамках первого этапа программы, до 2024 года на территории района Фили-Давыдково запланировано начать переселение 4869 жителей из 27 домов, — добавил Сергей Левкин.

В районе Фили-Давыдково уже подобрали 12 «стартовых» площадок, чья мощность составляет265,8 тысячи «квадратов».

В настоящее время в районе Фили-Давыдково ведется строительство жилого дома по программе реновации по адресу улица Олеко Дундича, владение 31/35, который введут в эксплуатацию в 2023 году.