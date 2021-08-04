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Ковчег с мощами Александра Невского вернулся в Москву после крестного хода

Иван Юминов

Город
Ковчег с мощами Александра Невского вернулся в Москву после крестного хода
Фото: patriarchia.ru
Россия, Москва, улица Волхонка, 15Карта всех событий

Исторический крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского в честь 800-летия со дня его рождения завершился в храме Христа Спасителя.

— Таким образом сам Александр Невский прошел пределы нашего государства и освятил своим присутствием людей и тех, которые приходили во множестве, чтобы помолиться и прикоснуться к частице мощей, как к нему самому, — рассказал ключарь храма, протоиерей Михаил (Рязанцев).

Крестный ход стартовал в столице в день рождения Невского — 12 июня. Ковчег с мощами отправили по местам, связанным с его жизнью. В частности, маршрут включал Переяславль Залесский, Ярославль, Иваново, Владимир, Валдай, Псков, а также Великий Новгород.

За время крестного хода около 400 тысяч паломников прикоснулись к мощам князя, уточнил заместитель директора Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира Антон Голиков. Всего ковчег побывал в 82 городах, а общая протяженность маршрута составила 25 тысяч километров, отмечает ТАСС.

В конце июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал храмы и монастыри усилить контроль за соблюдением антиковидных мер. В письме отмечается, что в храмах и монастырях необходимо носить маски.

В частности, масочный режим должны соблюдать священнослужители, если они близко контактируют с прихожанами. Решение было принято на фоне роста числа пациентов с коронавирусом. Для контроля за соблюдением антиковидных мер управление Московской патриархии будет проводить выборочные проверки.

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