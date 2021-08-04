«Слезы поражения»: российская скалолазка сорвалась перед финишем. Видео

Фото: twitter/olympic_russia

Российская скалолазка Юлия Каплина, выступающая на Олимпиаде в Токио, сорвалась за мгновение до финиша.

Соперницей россиянки оказалась британка Шона Кокси, которая заметно отставала от нашей спортсменки. Каплина вырвала преимущество и на скорости стала взбираться вверх по стене. До окончания дистанции оставалось совсем немного, однако девушка сорвалась. Видеозапись с соревнований опубликовали в Сети.

Россиянка шла на мировой рекорд, но добиться цели в этот раз ей не удалось – кнопки она так и не коснулась. Спортсменкаэмоционально приняла поражение: пока девушку спускали с высоты, она плакала.

Это не последнее выступление Юлии на Олимпиаде в Токио — она продолжит соревнования в двух оставшихся дисциплинах: боулдеринг и лид. Скалолазание в этом году дебютирует как олимпийский вид спорта.

Ранее сообщалось, что российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на этой Олимпиаде — она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.

Олимпиада в Токио должна была состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии было принято решение перенести ее на год вперед. Она станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339).