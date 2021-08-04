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Андрей Бочкарев рассказал о темпах ввода недвижимости в Москве с начала 2021 года

Иван Юминов

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Андрей Бочкарев рассказал о темпах ввода недвижимости в Москве с начала 2021 года
Фото: Пресс-служба МУФ

С начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию около семи миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 4 августа.

— Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса и привлечением трудовых резервов, в Москве отмечается очень высокий темп ввода недвижимости. Всего с начала года за счет средств бюджета и инвесторов было сдано около семи миллионов квадратных метров недвижимости, — рассказал заммэра.

Это существенно превышает плановые показатели, добавил Бочкарев. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию как минимум 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Этот показатель по итогам 2021-го будет превышен, уточнил заммэра. Доля участия инвесторов в вводе недвижимости составляет около 80 процентов. Также отмечается высокая активность застройки промзон — активный редевелопмент охватил 70 процентов бывших промышленных территорий.

4 августа Бочкарев также сообщил, что десять станций БКЛ единовременно запустят в этом году. По его словам, в ближайшие два года планируется построить 58 километров линий, 24 станции и три электродепо.

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