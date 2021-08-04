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Дом по программе реновации на севере Москвы выполнят в трех цветах

Иван Юминов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации на севере Москвы выполнят в трех цветах
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Долгопрудная улица Карта всех событий

Новый дом по программе реновации в Дмитровском районе выполнят в трех цветах. Об этом сообщили в Москомархитектуре в среду, 4 августа.

— Это хороший пример рядовой застройки — качественное здание, которое в силу своей универсальности смогло вписаться в существующую застройку, и при этом станет опорой для среды, создаваемой в рамках программы реновации. Авторы решили использовать три оттенка: темно-коричневый, серый, антрацитовый, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Облицовка, по его словам, будет выполнена керамогранитом, фибробетонной плиткой и штукатуркой. Общая площадь двухсекционной новостройки на улице Долгопрудной, земельный участок 10, составит около 12 тысяч квадратных метров.

Первый этаж отдадут под общественные функции. Территорию около дома озеленят и благоустроят, а к зданию организуют удобный подъезд, уточнили в Москомархитектуре.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.

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