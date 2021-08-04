До конца года в Москве построят 56 километров новых дорог

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С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 25 километров дорог. В оставшееся время до конца 2021 года в столице могут запустить еще 56 километров эстакад. Об этом в среду, 4 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Развитие транспортной инфраструктуры остается важнейшим направлением нашей работы, — отметил он.

Заммэра добавил, что к настоящему моменту с начала года в столице также возвели 13 мостов, тоннелей и эстакад, а также обустроили 15 новых пешеходных переходов.

Помимо дорог, к концу года в Москве планируется построить еще пять транспортных сооружений, а к 2023 году запустить в общей сложности 268 километров новых дорог, 88 мостов, тоннелей, эстакад и 51 переход.

Бочкарев подытожил, что в ближайшие пару лет в городе также должно завершиться формирование транспортного каркаса, который состоит из трех хорд и Южной рокады.

До этого заместитель мэра рассказал, что Южная рокада должна соединиться с МКАД к концу 2023 года. В настоящее время специалисты активно занимаются реконструкцией развязки на пересечении кольцевой автомобильной дороги с улицей Верхние Поля. Реконструкционные работы от улицы Марьинский Парк до МКАД к 27 июля были завершены более чем на четверть.