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Андрей Бочкарев: Число рабочих мест в ТиНАО удвоится в течение ближайших пяти лет

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Число рабочих мест в ТиНАО удвоится в течение ближайших пяти лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В течение следующих пяти лет количество рабочих мест в ТиНАО может превысить 500 тысяч. Об этом в среду, 4 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, каждый год в новых округах города в эксплуатацию вводят от 15 до 20 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, в будущем тренд на строительство коммерческой недвижимости в Москве будет сохраняться.

— По итогам этого года в ТиНАО планируется ввести более 570 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов, — отметил заммэра.

Он добавил, что с 2012 года число рабочих мест в Троицком и Новомосковском административных округах увеличилось в три раза. Если раньше это число составляло 84,8 тысячи, то в настоящее время в Новой Москве насчитывается 167 тысяч мест приложения труда.

Бочкарев предположил, что к 2026 году в ТиНАО появится 574 тысячи мест для трудоустройства.

Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин в свою очередь уточнил, что такое положение на рынке труда в этой части города можно объяснить усилиями столичных властей, которые активно работали в этом направлении.

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин подытожил, что появление в округах новых рабочих мест отвечает запросам местных жителей, которые хотят работать в пешей доступности от своих домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичных районов за пределами Третьего кольца, где проживают около 90 процентов москвичей. По словам главы города, эти кварталы по привычке называют спальными районами, однако этот термин в настоящее время утрачивает свою актуальность. Он отметил, что большинство районов за пределами ТТК обладают всем необходимым для повседневной жизни и отдыха — начиная от магазинов и парков и заканчивая хорошими школами и поликлиниками.

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