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Эксперт объяснил, почему в городских автобусах нет ремней безопасности

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, почему в городских автобусах нет ремней безопасности
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пристегивание пассажиров в столичных автобусах могло бы стать причиной серьезных дорожных затруднений. Общественный транспорт такого типа совершает слишком много остановок, из-за чего добросовестное соблюдение указанных мер безопасности в нем невозможно. Также в автобусах допустима перевозка людей в положении стоя — это лишает пассажиров возможности пристегнуться. Об этом «Вечерней Москве» рассказал транспортный эксперт Павел Яблоков.

— Специфика городских перевозок предусматривает остановки каждые 400–500 метров, то есть почти каждую минуту. Идет большой обмен пассажиров. Люди быстрее приедут на место, чем успеют пристегнуться и отстегнуться. Также на законодательном уровне допускается перевозка пассажиров стоя — в таком положении нельзя пристегнуться, — объяснил специалист.

Также использование ремней безопасности в городских автобусах не предусмотрено из-за особенностей конструкции данного вида транспорта, добавил Яблоков.

— Как правило, автобус является более устойчивой конструкцией, чем легковой автомобиль. Часто в ДТП автобус «отделывается легким испугом», что обусловлено его габаритами. Масса автобуса создает мощную ударную силу: от удара легкового автомобиля автобусу пострадать гораздо сложнее, — заметил специалист.

По словам Яблокова, необходимость пристегивания в автобусах вызвала бы множество затруднений на дорогах Москвы. Потребовалось бы увеличить количество транспорта в пиковые часы, а также повысить объем затраченных ресурсов и стоимость перевозок.

— Если бы рассадка в автобусах Москвы была бы доступна только на сидячих местах, необходимо было бы использовать в три раза больше транспорта в час пик. Для пристегивания нужно больше техники — это вопрос ресурсов и стоимости перевозки. Для такого количества автобусов и дорог бы не хватило, — поделился Яблоков.

4 августа на Боровском шоссе в Москве произошло ДТП с пассажирским автобусом. Он следовал из аэропорта Внуково в Саларьево, когда столкнулся с грузовиком коммунальных служб. В результате аварии пострадали не менее 10 человек, из них трое детей и одна беременная женщина. Причиной ДТП, по предварительным данным, стала попытка обгона со стороны водителя автобуса либо необеспечение безопасности при выполнении дорожных работ.

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