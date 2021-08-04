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Олег Леонов: Москве нужны свободные от каршеринга зоны

Павел Гриднев

Общество
Олег Леонов: Москве нужны свободные от каршеринга зоны
Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов заявил, что необходимо ограничить количество парковочных мест для каршеринга в ЦАО.

— Ситуация, когда жители не могут найти место для своего автомобиля из-за того, что всё вокруг занято арендными машинами, несправедлива, и ее нужно менять законодательными и программными методами, — заявил Олег Леонов.

В частности, Леонов отметил, что, кроме законодательных ограничений, важно, чтобы агрегаторы согласились с тем, что приоритет при парковке автомобилей должен быть отдан жителям центра и внесли изменения в свое программное обеспечение — электронно ограничили количество каршеринговых машин, которые могут одновременно парковаться на загруженной транспортом стоянке, улице или территории.

— Арендные автомобили стали привычным элементом городской среды и получили в столице повсеместное распространение, пришло время согласовать их существование с объективными интересами горожан, — подчеркнул Леонов.

Количество поездок на арендных автомобилях устойчиво растет уже не первый год, и ситуации, когда жителям приходится отгонять припаркованный каршеринг, чтобы поставить свой автомобиль, стали настоящей головной болью для жителей центра Москвы, напомнил Олег Леонов.

инициативакаршерингпарковочные места
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