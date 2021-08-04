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Стало известно, почему беременные начали тяжелее переносить COVID-19

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Стало известно, почему беременные начали тяжелее переносить COVID-19
Фото: Pixabay

Беременные женщины стали чаще болеть новой коронавирусной инфекцией во время третьей волны пандемии. Заболевание у данной группы населения идет с быстрой прогрессией. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

По ее словам, в первую волну случаи заболевания будущих матерей, как и детей, были единичными. Кроме того, заболевание у них протекало относительно в легкой форме. Однако в настоящее время ситуация поменялась, отмечает телеканал 360.

— На данный момент складывается нехорошая тенденция — беременные переносят заболевание с тяжелой форме. Инфекция протекает у них молниеносно. То есть, если в один день пациентка находится в стабильном состоянии, то на другой — ее состояние может резко ухудшиться, и пациентку переводят в реанимацию, — разъяснила врач.

Тем временем, акушер-гинеколог Людмила Ерофеева разъяснила, почему женщины в положении стали хуже переносить коронавирус.

— Тяжелое течение заболевания обусловлено самой инфекцией, не важно, какая у нее мутация. Изначально акушерам-гинекологам было важно понять, что вакцина не оказывает никакого отрицательного влияния ни на здоровье женщины, ни ее плода. Именно поэтому сейчас прививка от COVID-19 находится во главе угла, — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, тяжелое течение болезни у будущих матерей можно объективно понять. Во время беременности могут обостряться хронические заболевания у женщин. Сам по себе коронавирус становится непростой нагрузкой для организма, а в совокупности с обостренной болезнью он может повреждать респираторные органы, почки, печень, селезенку, сказываться на сердце и ухудшать состояние и мамы, и ее внутриутробного малыша, отмечает ФАН.

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