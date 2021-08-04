Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с золотом Олимпиады

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотом в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием, — написал глава государства в телеграмме.

Спортсменкам удалось в очередной раз подтвердить безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания, приводит слова Путина сайт Кремля.

Ромашина и Колесниченко показали произвольную программу «Пауки». Очередное золото позволило Ромашиной стать самой титулованной в синхронном плавании спортсменкой.

Теперь она шестикратная олимпийская чемпионка, а Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко, имеющие по пять титулов, уже закончили свою спортивную карьеру.

Россия находится на шестой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 53 награды — 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.