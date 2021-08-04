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Андрей Бочкарев: Более 30 социальных объектов построили в Москве с начала 2021 года

Иван Юминов

Город
Андрей Бочкарев: Более 30 социальных объектов построили в Москве с начала 2021 года
Фото: stroi.mos.ru

За первые семь месяцев года в столице ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 4 августа.

— Возведение социальных объектов остается приоритетом в городском развитии Москвы. Всего с начала года уже введено в эксплуатацию более 30 таких объектов: 11 детских садов, шесть школ, три медицинских и два культурных объекта, а также десять спортивных сооружений, — рассказал заммэра.

Строительство этих объектов ведется в том числе и за счет инвесторов. Высокие темпы строительства позволили Москве опередить Лондон и Нью-Йорк по показателям пешеходной доступности детских садов и школ, подчеркнул Бочкарев.

Социальные объекты, по его словам, за последние годы стали ближе к жителям города в 75 процентах районов. С 2011 года в столице ввели 313 детских садов, 116 школ, 102 объекта здравоохранения, 146 спортивных сооружений и 57 объектов культуры.

4 августа Бочкарев также сообщил, что с начала года в Москве построили и ввели в эксплуатацию около семи миллионов квадратных метров недвижимости. Это существенно превышает плановые показатели, добавил он. Всего до конца года запланирован ввод в эксплуатацию как минимум 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

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