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Психолог назвала главные причины неудач в личной жизни

Анна Михалюк

Общество
Психолог назвала главные причины неудач в личной жизни
Фото: Pexels

Вопрос построения взаимоотношений с противоположным полом стоит остро и для мужчин, и для женщин. Любой из нас хочет быть счастливым, но как этого добиться — знает далеко не каждый. Психолог и блогер Вероника Степанова объяснила, каких ошибок нужно избегать при построении гармоничных отношений.

Специалист выделила три типа поведения женщины, которые противоречат созданию адекватных и правильных отношений. Первая и самая главная причина, по которой женщина несчастна, — это созависимость.

— Чаще всего женщина заявляет: «Я очень созависима. Я слышу без конца в себе «мамку», и ее так много, что я начинаю искать проблемных мужчин, затем этих мужчин я начинаю материнской энергией уродовать окончательно, что их зависимость разрастается во всей красе, что они не могут ничего: кто-то уходит в алкоголизм, кто-то становится тотальным альфонсом. Но я хочу сделать как лучше!». Вот это яркая женская созависимость. Реализовывайся и проявляй свою «созависимость» на работе! Выбирай соответствующие профессии: врач, психолог, педагог, спасатель. Таких созависимых профессий много, — говорит специалист.

Вторая основная ошибка — это жертвенность.

— Женщина вычленяет садистичных людей, взращивает в них демоническую энергию и провоцирует на приступы. Она понимает, что абьюзеры повторяются: один кухонный боксер сменяется вторым, — говорит психолог.

Третья причина — это навязчивость. Женщины становится слишком много, и мужчины попросту сбегают. Степанова рекомендует посмотреть на ситуацию с противоположной стороны, когда ваш партнер — это душный человек, который постоянно звонит, караулит и липнет. Психолог рекомендует женщине быть отстраненнее и чаще заниматься своими делами.

Ранее блогер рассказывала, как отпустить прошлые отношения.

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