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Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией

Иван Юминов

Общество
Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 4 августа.

— Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства, — говорится в документе.

Также президент одобрил предварительно проработанный проект соглашения, разрешив внешнеполитическому ведомству вносить в него изменения без принципиального характера. Также МИД должен будет подписать данное соглашение от имени страны, отмечается на портале.

30 июля Путин сообщил, что в России создадут межведомственную комиссию по историческому просвещению. По указанию главы государства комиссию возглавит его помощник, Владимир Мединский.

В России 1 июня вступил в силу закон о просветительской деятельности. Согласно новому закону, некоммерческим организациям, которые были признаны иноагентами, запрещено заниматься просвещением.

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