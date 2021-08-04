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В РФПИ оценили процесс одобрения «Спутника V» в ЕМА

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В РФПИ оценили процесс одобрения «Спутника V» в ЕМА
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) идет в положительном ключе. Об этом заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 4 августа.

— Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика — прим. «ВМ»). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв, — рассказал он.

Политизированные заявления официальных представителей Еврокомиссии об отсутствии информации о «Спутнике V» и вопросах, связанных с его безопасностью, вызывают сожаление, приводит слова представителя Telegram-канал вакцины.

4 августа глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что «Спутник V» проходит последовательную экспертизу в ЕМА. По его словам, в апреле-мае представители ЕС посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в испытаниях вакцины, а также производственные площадки. Дипломат добавил, что замечаний к препарату и его эффективности нет.

«Спутник V» одобрен для применения в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек.

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