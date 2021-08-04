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Лавров прокомментировал регистрацию «Спутника V» в Европе

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Политика
Лавров прокомментировал регистрацию «Спутника V» в Европе
Фото: МИД РФ

Препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» в настоящее время проходит последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). Об этом в среду, 4 августа, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— В апреле-мае представители ЕС посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в испытаниях «Спутника V», а также производственные площадки, — сказал глава МИД в беседе с «КП».

Лавров добавил, что замечаний к препарату и его эффективности нет. Кроме того, некоторые страны начали активно наращивать интерес к российской вакцине.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) признает сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, которые выдают в Республике Сан-Марино. Теперь документ станет действительным на всей территории Евросоюза и в странах Шенгенской зоны.

Признание Европейским союзом действующими сертификатов Сан-Марино, где используется «Спутник V», не является сигналом о скором одобрении российского препарата от ковида на территории всего ЕС или отечественных сертификатов о вакцинации. Такой шаг был предпринят европейцами только с целью упросить жизнь граждан Сан-Марино. Об этом в беседе с «Вечерней Москвы» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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