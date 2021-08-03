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Что даст России признание ЕС сертификатов Сан-Марино

Марина Найденкова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Что даст России признание ЕС сертификатов Сан-Марино
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Признание Европейским союзом действующими сертификатов Сан-Марино, где используется «Спутник V», не является сигналом о скором одобрении российского препарата против ковида на территории всего ЕС или отечественных сертификатов о вакцинации. Такой шаг был предпринят европейцами только с целью упросить жизнь граждан Сан-Марино. Об этом в беседе с «Вечерней Москвы» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) признает сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, которые выдают в Республике Сан-Марино. Теперь документ станет действительным на всей территории Евросоюза и в странах Шенгенской зоны.

По словам Крючкова, решение ЕК не является первым сигналом о том, что в скором времени «Спутник V» или российские сертификаты о вакцинации признают в Европе. Регистрация отечественной вакцины в ЕС — это один процесс, формально он еще не начался, идет предварительная консультация, пояснил эксперт. А процедура признания сертификатов о вакцинации — «отдельная история», напрямую не связанная с регистрацией самой вакцины.

— Сан-Марино — это государство, находящееся внутри континентальной Европы. Мы знаем, что все население, которое там вакцинировалось, привилось «Спутником V». Не сто процентов, но тем не менее высокий процент. Соответственно, была проблема: страна находится внутри Европы, и там существовали ограничения по перемещению, что крайне неудобно. Они признали, что сертификат, выданный государством Сан-Марино о вакцинации резидентов и граждан этой страны вакциной «Спутник V», приравнивается к иным вакцинным сертификатам, выданным другими странами — членами Европейского союза, — сказал Крючков.

Все же данное событие — позитивный момент, считает эксперт. Но в первую очередь он связан с взаимодействием Сан-Марино с другими странами ЕС для удобства граждан и пока напрямую никаким образом не касается признания российских сертификатов о вакцинации.

— Этот вопрос нужно решать. В принципе, я так понимаю, чиновники из Брюсселя дали сигнал о том, что они готовы это обсуждать и что им тоже это интересно. Думаю, вот этот вопрос легче решить, чем вопрос о признании самого препарата. Хотя, вероятно, рано или поздно (теоретически к декабрю этого года — началу следующего года) и сам препарат «Спутник V», может быть, наконец-то зарегистрируют на территории ЕС, — подчеркнул Крючков.

Вполне вероятно, что скоро Европа признает российский сертификат о вакцинации или же будут введены специальные паспорта вакцинации по единой форме на территории ЕС. И вот тогда люди, привитые в России, будут иметь такие же права с точки зрения вакцинации, как и вакцинированные препаратами, зарегистрированными в Европе. При этом, как уточнил Крючков, вакцинного туризма — за прививками «Спутник V» и сертификатами — со стороны россиян в Сан-Марино ожидать не приходится. Все потому, что в государстве не прививают иностранцев и туристов.

— Сербия делала для привлечения туристов рекламу вакцинации, открытые дни для всех, кто приедет в страну. Это было всего несколько дней. А сейчас там нет вакцинного туризма, а в Сан-Марино его вообще не было, — заключил собеседник «ВМ».

В Сан-Марино смогли победить коронавирус благодаря вакцинации населения российской вакциной «Спутник V». Об этом в мае 2021 года сообщала пресс-служба РФПИ.

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