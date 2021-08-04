Тело мужчины обнаружили в стрелковом клубе в центре Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Андроньевская площадь Карта всех событий

Столичная прокуратура проверит обнаружение тела мужчины в частном стрелковом клубе в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в среду, 4 августа.

— Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади тела мужчины 1965 года рождения, — рассказала представитель ведомства.

По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство, уточнила Нефедова. Прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению клубом требований законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей.

Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований по результатам проверки, заключила представитель ведомства.

28 июля в одном из тиров Новосибирска произошел похожий случай. Мужчина пришел в помещение на занятия, а спустя некоторое время он совершил самоубийство. Инструктор клуба в этот момент находился рядом, но не сумел помочь ему. СК проводит проверку по данному факту.