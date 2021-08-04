«Есть всего 90 секунд»: эксперт назвал три причины, почему нельзя курить в самолете

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Курить на борту самолета нельзя не только из-за угрозы возгорания воздушного судна. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал авиаэксперт Александр Романенко. Он назвал по меньшей мере три причины, почему авиакомпании не снимают запрет на курение.

По словам Романенко, специалисты сферы безопасности полетов установили, что при возгорании на борту самолета у пассажиров есть всего 90 секунд, чтобы спастись:

— Именно столько времени нужно, чтобы лайнер полностью сгорел. Почему так быстро? Дело в том, что пластик, из которого изготовлена обшивка машины, воспламеняется мгновенно. Когда огонь достигает баков с топливом, происходит взрыв и воздушное судно превращается в груду металла.

Именно по этой причине все мировые авиакомпании запрещают своим пассажирам курить на борту, а также предупреждают о необходимости держать ценные вещи при себе, пояснил эксперт. Однако, как напомнил собеседник «ВМ», еще каких-то 30 лет назад «пустить дым в салоне мог практически любой желающий»:

— Первыми, кто отказался от сигарет в самолетах, были американцы. Они в какой-то момент просто перестали выключать табло No Smoking во время перелета, а потом и вовсе ввели постоянный запрет на курение сначала на внутренних авиарейсах, а потом и на международных. Произошло это в 1988 году. К 2003 году идею отказаться от сигарет поддержали более 140 стран.

В России запрет вводился поэтапно. В 2000 году он коснулся рейсов длительностью до двух часов. Полный отказ от пагубной привычки на борту лайнеров действует с 2001 года. И причиной тому является не только риск воспламенения самолета, говорит эксперт:

— Вторая — это забота о здоровье своих пассажиров. Представители авиакомпаний не желают, чтобы их клиенты вдыхали опасный сигаретный дым во время перелета. Третья, на мой взгляд, самая очевидная причина — это экономия. На борту самолета установлено дорогостоящее вентиляционное оборудование, а табачный дым очень быстро его изнашивает.

По словам Романенко, сейчас за курение на борту можно получить штраф от 1500 до 50 000 рублей в «зависимости от правил конкретной компании перевозчика».

— Тех, кто пытается нарушать закон, могут не только оштрафовать, но и высадить, сделав вынужденную посадку, — уточнил спикер.

Ранее в Сети появился ролик с рейса Бодрум — Москва. На кадрах пассажирка, находящаяся в бизнес-классе, достает сигарету и начинает курить в салоне. Женщину снимали на видео ее соседи. Однако сама пассажирка никак не отреагировала на съемку и продолжила курить. Нарушительницей оказалась 52-летняя владелица одного из московских туристических агентств, которая возвращалась на родину после отпуска. По данным правоохранителей, нарушительница также вела себя неадекватно и грубила сотрудникам полиции во время задержания.

В итоге пассажирку привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.