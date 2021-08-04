Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно имя самой богатой актрисы мира

Иван Юминов

Общество
Стало известно имя самой богатой актрисы мира
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Американская актриса Риз Уизерспун признана самой богатой актрисой мира. Об этом сообщает Forbes в среду, 4 августа.

Ее состояние, по оценкам издания, составляет около 400 миллионов долларов, или почти 30 миллиардов рублей. Продюсерская компания актрисы Hello Sunshine, которая в результате сделки с медиакомпанией Blackstone получила оценку в 900 миллионов долларов, принимала участие в проектах «Большая маленькая ложь», «И повсюду тлеют пожары», а также «Утреннее шоу».

Кроме того, Уизерспун получает не меньше миллиона долларов за участие в создании одного эпизода сериала, отмечается на сайте журнала.

В конце мая был составлен список самых высокооплачиваемых спортсменов года. Рейтинг атлетов с самым большим заработком возглавил ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. По данным журналистов, за год он заработал около 170 миллионов долларов.

Футболист «Барселоны» Лионель Месси заработал на 44 миллиона долларов меньше Макгрегора, а нападающий клуба «Ювентус» Криштиану Роналду — меньше на 50 миллионов.

Читайте также:
рейтингРиз Уизерспунбогатство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Все мнения
О проекте