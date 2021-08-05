Украина ужесточила правила въезда из России

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Граждане, прибывающие на территорию Украины, обязаны пройти самоизоляцию, если они приехали из России или Индии либо находились на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель. Соответствующее требование ввело украинское правительство.

Для таких граждан устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен ни в каком случае.

Для прочих въезжающих в страну вводится десятидневная самоизоляция. При пересечении границы иностранец, не имеющий необходимых документов о вакцинации, должен установить и активировать приложение «ВДома». При отказе или невозможности установить приложение иностранца не пустят на территорию страны.

Прервать самоизоляцию можно, получив отрицательный результат теста на коронавирус.

Новые правила не распространяются только на тех, кто полностью привит вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или украинцев, которые получили хотя бы одну дозу вакцины и имеют соответствующий документ.

Также новые правила о самоизоляции не распространяются на лиц до 18 лет и украинцев, выехавших из страны до 4 августа, сообщается в Facebook МВД Украины.

12 июля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Глава государства назвал возникшую между странами «стену» трагедией. Российский лидер считает, что эта ситуация произошла из-за «наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды».

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал ответ на эту статью. Он отметил, что России «не стоит рассчитывать на преемственность в отношении Киевской Руси», потому как «очень дальним родственникам не нужно посягать на чужое наследство и доказывать свою принадлежность к древней истории».