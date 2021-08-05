Проверку сообщений о загрязнении Николо-Хованского пруда начали в Новой Москве

Фото: nikolo-hovanskoe.ru

Россия, Москва, поселение Сосенское, Хованский пруд Карта всех событий

Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды вынес определение о проведении административного расследования по факту загрязнения 2-го Николо-Хованского пруда (русловый пруд на реке Сосенка) в Новой Москве.

В середине июля жители Новой Москвы обратились на горячую линию департамента с жалобами на неприятный запах. Сотрудники экологической лаборатории выехали на пруд и провели замеры, они показали отсутствие превышений допустимого содержания загрязняющих веществ в воздухе.

Анализы проб воды выявили сверхнормативное содержание ряда загрязняющих веществ – они были зафиксированы в ручье, который вытекает с территории Хованской промзоны, где обнаружили скопление отходов. Полученные результаты были направлены в Росприроднадзор. В конце июля обнаруженные отходы вывезли с территории Хованской промзоны.

В конце июля на горячую линию ДПиООС поступило новое обращение — о гибели уток. Обследование акватории пруда подтвердило факт гибели птиц, их тушки отправлены на экспертизу. Также отобраны пробы воды. Результаты анализов будут приобщены к материалам дела, виновников происшествия привлекут к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ, сообщили в пресс-службе ДПиООС.

Проведена механическая очистка пруда. Письма для организации проверки нарушения природоохранного законодательства ДПиООС направил в Межрегиональное управление Росприроднадзора по городу Москве и Калужской области, так как часть вопросов экологического надзора по этой территории находится в федеральном ведомстве.

Продолжается обследование системы водоотведения в акватории руслового пруда реки Сосенка для оценки соблюдения требований природоохранного законодательства всеми предприятиями-водопользователями, которые осуществляют сброс сточных вод как в сам водный объект, так и в систему водных подземных коллекторов.