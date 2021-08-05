Иммунологическая эффективность «ЭпиВакКороны» составила 79 процентов

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Результаты промежуточных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной специалистами центра «Вектор» Роспотребнадзора, показали: иммунологическая эффективность препарата составляет 79 процентов.

Участие в испытаниях принимали три тысячи добровольцев в возрасте от 18 лет. Один человек выбыл из испытаний, в промежуточный отчет вошли 2999 человек. Из них 2253 были привиты «ЭпиВакКороной» (группа № 1), 746 получили плацебо (группа № 2).

Образование антител было отмечено уже на 21-й день после начала вакцинации. Антитела были найдены у 18 процентов добровольцев из основной группы и у 8,2 процента людей из числа получивших плацебо.

На 42-е сутки антитела IgG обнаружили у 79 процентов привитых. В группе плацебо показатель составил 11,6 процентов (это означает, что они за время исследования контактировали с коронавирусом). Данную разницу специалисты признали статистически значимой.

Как пояснила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих, если в испытаниях найдено 79 процентов людей с обнаруженными антителами IgG, это так называемая иммунологическая эффективность вакцины. При этом важно не путать ее с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле.

Что касается антител IgM, которые вырабатываются во время активного COVID-19, на 21-й день их не выявили у 96,9 процента добровольцев из основной группы и у 95,3 процента — из группы сравнения. Похожие результаты получены на 42-е сутки. Это говорит о том, что «ЭпиВакКорона» не инфицирует коронавирусом.

По результатам независимой проверки в ходе промежуточной обработки данных вакцина «ЭпиВакКорона» признана безопасной и эффективной, пишут «Известия».

В центре «Вектор» Роспотребнадзора рассказали, что показатель заболеваемости коронавирусом среди привитых «ЭпиВакКороной» составляет около 0,59 процента. Доля заболевших среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 1,3 процента. Это говорит о том, что препарат достаточно эффективно защищает привитых от COVID-19.