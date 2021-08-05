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Свыше 70 раритетов героев битвы за Москву показали в Музее Победы

Татьяна Плотникова

Город
Свыше 70 раритетов героев битвы за Москву показали в Музее Победы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 4 августа, в столичном Музее Победы начала работу выставка «Подвиг 1073-го полка Панфиловской дивизии» в рамках программы «Школьный музей Победы».

Экспозицию, посвященную битве за Москву, подготовила столичная школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы. На выставке представлены более 70 раритетов: личные вещи солдат и офицеров, боевые награды, фрагменты оружия и амуниции, газеты и самодельные открытки военных лет.

Многие предметы, представленные на выставке, были найдены школьниками на местах боев в районе Крюково.

Выставка будет работать до 15 августа 2021 года.

Музей Победы приглашает всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе «Московские рубежи», приуроченном к 80-летию битвы за Москву. Конкурсантам предстоит снять видеосюжеты продолжительностью две–три минуты на фоне улицы, здания, парка, памятника или других значимых мест Московской битвы. Видеоряд следует сопроводить рассказом об истории данного места и его значении в истории битвы.

Ролики принимаются до 21 ноября 2021 года. Итоги конкурса подведут в начале декабря 2021 года.

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