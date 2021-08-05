Риелторы назвали самые популярные у звезд районы Москвы

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Знаменитости, решившие поселиться в Москве, чаще всего делают выбор в пользу Хамовников, Патриарших прудов, Арбата и Тверского района. Об этом рассказали столичные риелторы.

Как указала директор департамента продаж городской недвижимости Savills в России Кристина Томилина, предпочтения звезд в отношении московской недвижимости мало чем отличаются от запросов других состоятельных клиентов. Они чаще селятся в Хамовниках, на Арбате и Тверской, поскольку хотят быть в самом эпицентре столичной жизни и не тратить время на дорогу и связанные с ней неудобства.

Региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев уточнил, что Хамовники особенно популярны у семейных селебрити: район окружен рекой, насыщен инфраструктурой, парковыми зонами, современными домами. Несмотря на близкое расположение к основным деловым локациям Москвы, Хамовники остаются «тихим» центром.

Как отметила директор департамента продаж Barnes International Moscow Юлия Гринько, Патриаршие пруды чаще привлекают блогеров и звезд шоу-бизнеса, а также айтишников, поскольку это центр тусовочной жизни. Наряду с этим у представителей IT-бизнеса растет популярность Пресненского района благодаря его развитой инфраструктуре и наличию модных галерей и ресторанов.

Андрей Соловьев указал на растущую популярность у звезд района Дорогомилово, который имеет высокий потенциал: наличие парковой зоны, обеспеченность социальной и коммерческой инфраструктурой, близость к деловому центру «Москва-Сити» и Парку Победы.

При этом район Остоженки медленно, но верно теряет «звездный» спрос, рассказали риелторы РИА Новости.

С начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию около семи миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию как минимум 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.