Ученый опроверг наличие дополнительной «побочки» на вакцину от COVID-19

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Сообщения о дополнительных побочных эффектах, якобы развивающихся при вакцинации от коронавирусной инфекции людей с хроническими заболеваниями, не имеют подтверждения. Об этом рассказал руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Специалист подчеркнул, что все случаи нежелательных побочных эффектов, возникших в результате прививок, расследуются тщательнейшим образом. При этом нет достоверной статистики, что у людей с хроническими заболеваниями возможна «побочка», выходящая за рамки обычных реакций.

После вакцинации может наблюдаться повышенная температура, болевые ощущения в месте укола, общее чувства дискомфорта, которое достаточно быстро проходит. Однако это не те причины, из-за которых стоит отказываться от прививки, отметил Семенов.

Эксперт напомнил, что медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 немного: острое инфекционное заболевание, аллергия или непереносимость одного или нескольких компонентов препарата.

Ни заболевания сердца, ни заболевания почек не являются противопоказаниями, особенно если эти хронические заболевания находятся вне обострения. Более того, вакцинация как раз и нужна, чтобы защитить людей с такими болезнями, поскольку коронавирус «бьет» по этим органам, рассказал ученый РИА Новости.

26 июля заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев рассказал, что количество обращений с жалобами на нежелательные реакции после вакцинации от коронавируса в России невелико. Также Глаголев заявил, что надо поощрять тех врачей, которые уведомляют людей о возможных побочных эффектах вакцинации, а не наказывать тех, кто этого не делает.