Опрос показал, сколько россиян считают себя успешными

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Шесть из десяти россиян считают себя успешными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом поиска работы SuperJob.

Среди респондентов 15 процентов однозначно уверены в собственной успешности, 44 процента назвали себя скорее успешными. 31 процент опрошенных причисляет себя скорее к неуспешным, каждый десятый однозначно уверен, что не добился успеха в жизни.

При этом 26 процентов участников исследования считают, что успешность в жизни определяется карьерными достижениями, не согласны с этим 60 процентов. Успешность также связывали с достижением поставленных целей (18 процентов), богатством (17 процентов), счастьем (16 процентов) и возможностью заниматься любимым делом (13 процентов).

Для женщин успешность означает достигать цели (22 процента) и быть счастливой (19 процентов), богатство назвали 15 процентов. Для мужчин быть успешным — прежде всего быть богатым (19 процентов), а также быть счастливым и достигать поставленных целей (по 14 процентов), сообщает РИА Новости.

Основными факторами для счастья россияне в ходе другого опроса назвали достойный заработок (57 процентов респондентов), хорошие условия жизни (53 процента), семью (52 процента). 45 процентов опрошенных заявили, что счастливы, когда видят успехи своих детей, а 43 процента респондентов радуют достижения на любимой работе.