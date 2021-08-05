Страны запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Южная Осетия

Несколько западных стран, в том числе США, Франция и Великобритания, в совместном обращении потребовали от Российской Федерации отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее заявление было распространено в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН).

Послание приурочено к годовщине событий августа 2008 года, когда официальная Москва признала обе республики и отразила военные действия со стороны Грузии против двух стран.

В документе сказано, что Запад призывает Россию незамедлительно вывести войска и пересмотреть статус «так называемой независимости» грузинской территории.

Под заявлением также подписались Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

Государства обвиняют Россию в том, что та нацелена на аннексию территорий Осетии и Абхазии.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал обращение западных стран «фантомными болями», а независимость указанных в документе стран — действительностью, которую нельзя игнорировать, передает РИА Новости.

4 августа президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Также президент одобрил предварительно проработанный проект соглашения, разрешив внешнеполитическому ведомству вносить в него изменения без принципиального характера. Также МИД должен будет подписать данное соглашение от имени страны, отмечалось на портале.