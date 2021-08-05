«Устал от унижений»: спортивный директор «Спартака» подаст в отставку

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Спортивный директор столичного футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Попов планирует подать заявление об отставке. Об этом специалист рассказал изданию «Спорт-экспресс».

Свое решение директор объяснил усталостью от унижений со стороны гражданской жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Попов также добавил, что Федун пообещал решить это недопонимание, однако пока ничего не изменилось.

Последней каплей, по словам специалиста, стал тот факт, что владелец клуба заблокировал трансфер защитника из Аргентины Гонсало Монтиэлема после переговоров с экс-тренером московского клуба Доменико Тедеско.

— Не могу мириться с откровенным недоверием к своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, — это уйти, —сказал Попов.

Он также высказал предположение, что Доменико Тедеско формирует команду под себя.

Леонид Федун в свою очередь назвал решение Попова не мужским поступком.

4 августа московский футбольный клуб «Спартак» уступил португальской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (ЛЧ). Встреча в Москве закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отличились Рафа Силва (51-я минута), а также Жилберто (74-я). Ответный матч состоится в Лиссабоне 10 августа.