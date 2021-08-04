ФК «Спартак» проиграл «Бенфике» в матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

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Московский футбольный клуб «Спартак» уступил португальской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (ЛЧ). Встреча в Москве закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отличились Рафа Силва (51-я минута), а также Жилберто (74-я). Ответный матч состоится в Лиссабоне 10 августа.

30 июля красно-белые обыграли «Крылья Советов» в матче второго тура чемпионата России (РПЛ). Игра закончилась со счетом 1:0.

Гол во втором тайме забил нападающий Александр Соболев с пенальти. В следующем туре РПЛ столичная команда сыграет дома с «Нижним Новгородом» 7 августа.

24 мая «Спартак» возглавил главный тренер Руй Витория из Португалии. Последним местом его работы был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

В завершившемся сезоне РПЛ красно-белых тренировал немецкий специалист Доменико Тедеско. При нем московский клуб занял второе место в чемпионате и вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ.