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Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

Анастасия Волоснова

Спорт
Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
Фото: ФК Спартак Twitter

Футболисты «Спартака» обыграли «Крылья Советов» в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла в пятницу, 30 июля, в Самаре.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол во втором тайме забил нападающий Александр Соболев с пенальти. Пенальти на 66-й минуте назначил арбитр за игру рукой в штрафной площади.

В следующем туре РПЛ «красно-белые» сыграют дома с «Нижним Новгородом» 7 августа.

При этом 24 июля московский «Спартак» проиграл «Рубину» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. В команде победителей гол на 49-й минуте забил Илья Самошников.

Позднее столичный ЦСКА одержал победу над ФК «Уфа» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Единственный гол в матче забил нападающий армейцев Антон Заболотный.

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