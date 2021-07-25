Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Уфой» в матче первого тура РПЛ

Фото: Twitter / @pfc_cska

Россия, Москва, 3-я Песчаная улица, 2А Карта всех событий

Столичный ЦСКА одержал победу над ФК «Уфа» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил в Москве на «ВЭБ Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче забил нападающий армейцев Антон Заболотный.

Таким образом, Алексей Березуцкий одержал свою первую победу на посту главного тренера ЦСКА.

Алексей Березуцкий официально стал новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА 19 июля. Он стал исполняющим обязанности наставника команды после ухода с поста Ивицы Олича. Он возглавил клуб 23 марта, а покинул его 15 июня. Причиной стало другое видение работы и будущего клуба со стороны руководства «красно-синих», уверен экс-наставник команды. Под руководством Олича московская команда заняла 6-е место в таблице по итогам сезона.

Алексей Березуцкий много лет провел в системе ЦСКА. Центральный защитник выступал за московский коллектив с 2001 по 2018 год. А в 2020 году стал заместителем генерального директора команды. За свою карьеру в клубе стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и шестикратным обладателем Суперкубка России. В 2005 году он стал Заслуженным мастером спорта России. Семь раз попадал в список 33 лучших игроков национального чемпионата, в том числе три раза оказывался на верхней строчке.

24 июля московский «Спартак» проиграл «Рубину» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. В команде победителей гол на 49-й минуте забил Илья Самошников.