«Нужно идти на перевыборы»: в Раде заявили о катастрофе из-за Зеленского

Решение Верховной рады поддержали на Западе / Фото: pixabay.com

Новый рост цен на газ и электричество станет катастрофой для жителей Украины. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По его словам, повышение тарифов в условиях огромных долгов населения за услуги ЖКХ является абсурдом, однако власть страны это не смущает. Изменить ситуацию, по мнению Бойко, можно только с помощью смены руководства Украины.

— Эта Зе-команда (президента Украины Владимира Зеленского — прим. «ВМ») живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где все в порядке с экономикой и доходами граждан, — цитируют Бойко на сайте ОПЗЖ.

Он добавил, что официальному Киеву «абсолютно наплевать» на те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители страны.

Спикер подытожил, что такому режиму пора положить конец за счет перевыборов. Такие меры помогут предотвратить разрушение Украины, потому как в настоящее время рост цен на электроэнергию довел население до нищеты.

До этого депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что Украина может попасть в зависимое положение от поставок электроэнергии из России и Белоруссии из-за энергетического кризиса. По его словам, у тепловых электростанций страны уже не хватает угля — его запасы составляют 800 тысяч тонн, а потребности могут доходить и до трех миллионов тонн.