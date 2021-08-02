На Украине заявили о неизбежной энергетической зависимости страны от России и Белоруссии

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Украина может попасть в зависимое положение от поставок электроэнергии из России и Белоруссии из-за энергетического кризиса. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Волынец.

— Мы входим в системный кризис энергетики и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно, — сообщил он в эфире телеканала «Наш».

По его словам, у тепловых электростанций страны уже не хватает угля — его запасы составляют 800 тысяч тонн, а потребности могут доходить и до трех миллионов тонн.

В июле политолог Дмитрий Корнейчук предупреждал о будущей нехватке газа на Украине из-за постройки российского газопровода «Северный поток — 2». Это вынудит страну «на коленях» просить топливо у России, отметил он.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили также рассказал, что нужно сделать Украине после запуска газопровода. По его словам, стране необходимо начать разрабатывать собственные ресурсы, потому что транзит газа через нее с большой вероятностью прекратится.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.