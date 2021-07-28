«На коленях поползем»: политолог спрогнозировал дефицит газа на Украине

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Украине предстоит столкнуться с дефицитом газа из-за строящегося в настоящее время газопровода «Северный поток — 2». Это вынудит страну «на коленях» просить топливо у России. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил политолог Дмитрий Корнейчук.

— В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не на коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение, или мы просто останемся без газа, — заявил спикер.

Он добавил, что власть не предупреждает о таких последствиях и нагло обманывает население.

Корнейчук отметил, что нехватка газа на Украине может наступить даже в случае сохранения транзита топлива из России в объеме 15–20 миллиардов кубометров.

Так, по словам политолога, с 2015 года украинские власти закупают «мифическое» голубое топливо у Европы. На самом же деле «этим газом владеет Россия, получая его из транзитных источников».

Корнейчук подытожил, что из-за сниженного транзита газа Украина также рискует лишиться отопительного сезона.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также были названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».