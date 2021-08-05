Врач рассказала, как выбрать вкусную и безопасную для здоровья дыню

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При выборе спелой и вкусной дыни нужно обращать внимание на ее внешний вид. Он должен быть идеальным, без повреждений. Определиться с выбором поможет и ароматный запах. При этом, чтобы купить безопасный для здоровья плод, нужно идти за ним в надежное место. Об этом «Вечерней Москве» рассказала терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова.

По словам врача, одно из главных правил при выборе дыни — не покупать плод у нелегальных продавцов, которые не имеют разрешения на торговлю. А они, как правило, предлагают дыни из багажников машин у дорог.

— Мы не можем отследить, кто нам их продает. Поэтому лучше покупать дыни в магазинах, в специально организованных в точках. На них должны быть документы, — сказала Чернышова.

Кроме того, плод не должен иметь повреждений на кожице, темных пятен, мягких мест, трещин или следов уколов. Также на безопасной дыне не должно быть каких-либо разрезов.

— Должна быть абсолютно гладкая и ровная поверхность и достаточно упругая. Если дыня была сорвана зеленой, она совершенно каменная по плотности. А слишком спелая — мягкая, не упругая. Нам нужно что-то между этими двумя состояниями, — отметила собеседница издания.

Кроме того, вкусную и полезную дыню можно определить по запаху. Незрелый плод не будет ароматным. А дыня с ярко выраженным запахом — спелая. При покупке бахчевой культуры стоит обратить внимание и на хвостик плода. Он должен быть засохшим.

— Если он зеленый, толстый, упругий — дыня сорвана не спелой, — добавила врач.

По ее словам, дыню нужно есть до ощущения сытости. Переедание плодом может негативно отразиться на здоровье. Чернышова добавила, что дыню можно есть не только как отдельное блюдо, но и на десерт.