Российский боксер Бакши завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

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Российский боксер Глеб Бакши завоевал бронзовую награду в весе до 75 килограммов на текущих летних Олимпийских играх в Токио. Об этом стало известно в четверг, 5 августа.

Эта медаль стала 54-й наградой для российской сборной на Олимпиаде в японской столице.

Спортсмен, который дошел до финала соревнований, уступил победу в борьбе за финал бразильскому боксеру Хеберту Соузе. Раздельным решением судей состязание завершилось с результатом 1:4.

До этого российские волейболисты одержали победу над бразильскими спортсменами и пробились в финал текущих летних Олимпийских игр в Токио. Полуфинал закончился с результатом 3:1 в пользу команды из РФ (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.